Roemer maakt zich zorgen over extreemrechtse bewegingen in Limburg: ‘Flink geschrokken’

De Limburgse gouverneur Emile Roemer (SP) is 'flink geschrokken’ van een artikel in dagblad De Limburger over drie extreemrechtse groeperingen in de provincie. Hij wil in gesprek met andere instanties om te kijken of er actie kan worden ondernomen.

In de uitgebreide publicatie worden de acties en achtergronden van drie verschillende groeperingen belicht: neonazi-groepering White Lives Matter, Wolvenrad en Patriottische Jeugd Parkstad. Het stuk bevat schokkende details.

Zo werd de verjaardag van Adolf Hitler op 20 april vorig jaar door Wolvenrad - dan nog Volksverzet geheten -‘gevierd’ met tien lettervormige koeken die samen de tekst Heil Hitler vormen. Ook werden op die dag nazi-propagandafilms bekeken. De groep, geleid door Maastrichtenaar Timo S., organiseert fysieke trainingen in de bossen. Wolvenrad heeft op het sociale medium Telegram meer dan 1200 leden, schrijft De Limburger. Op 30 maart werd daar nog een bericht geplaatst over een bivak in de Ardennen. ‘Op de locatie waar in 1944 ook de SS heeft gezeten in een laatste offensief.’

Erasmusbrug

White Live Matters kwam in de publiciteit toen ze met de jaarwisseling racistische teksten projecteerden op de Erasmusbrug in Rotterdam. Een van de mannen die daarvoor werden opgepakt was Daniël S. uit het Limburgse Landgraaf. Hij werd eind maart al veroordeeld tot een werkstraf en voorwaardelijke celstraf voor het plakken van stickers met racistische leuzen en het mishandelen van een zwarte man. Voor de racistische teksten op de Erasmusbrug moet hij nog voorkomen.

Bekijk hier de beelden van de racistische leuzen op de Erasmusbrug (tekst gaat verder onder de video):

De beweging is opgeknipt in lokale ‘nesten’, ieder met een eigen leider, schrijft de Limburger. De Limburgse tak van White Lives Matter is de grootste en actiefste, concludeert de krant na onderzoek met antifascistisch onderzoekscollectief Kafka. De krant citeert een manifest van de beweging, waarin staat dat het hoofddoel is dat westers landen voor 99 procent blank blijven. ‘We gaan door tot de laatste druppel bloed! Het is nu of nooit!’

Spandoeken en stickers

Patriottische Jeugd Parkstad (PJP) tenslotte trok op 27 februari in alle vroegte de aandacht met een spandoek waarop de tekst prijkt: ‘Jeugd de toekomst, stop omvolking.’ In de groep zitten volgens PJP ‘enkele tientallen activisten’ in de leeftijd van 18 tot 35, plus ‘sympathisanten die bijvoorbeeld verf financieren’. Op Instagram heeft de groep meer dan 538 volgers.

PJP hangt en plakt de afgelopen jaren op verschillende plekken spandoeken en stickers op, recentelijk nog tegen ‘woke in het klaslokaal’, naar aanleiding van de ophef rond Lentekriebels, de week waarop scholen meer aandacht wordt besteed aan seksuele voorlichting.

Antifascistisch onderzoekscollectief Kafka schat dat de drie groepen bij elkaar zo’n dertig tot veertig activisten herbergen. Wat de drie groeperingen gemeen hebben, is dat de mensen erachter moeilijk te traceren of bereiken zijn. Bij PJP wordt de woordvoering bijvoorbeeld gedaan door iemand die opereert onder de schuilnaam Erik de Blok.

‘Stevig geagendeerd’

De Limburgse gouverneur Emile Roemer laat via een woordvoerder aan De Limburger weten ‘flink geschrokken’ te zijn van het artikel. „Hij heeft zorgen over extreemrechtse groeperingen en uitingen hiervan binnen de samenleving. Het is nu zaak om met samenwerkingspartners in de keten in kaart te krijgen wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen. De provincie gaat met hen in overleg, het wordt stevig geagendeerd.”

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), politie en justitie wilden tegenover de Limburger niet inhoudelijk reageren op het artikel. De AIVD sprak de laatste jaren wel meerdere malen haar zorgen uit over het opkomende gevaar van extreemrechts gedachtegoed. Zo werd in april vorig jaar in het jaarverslag gesteld dat een aanslag door eenlingen of groepjes inmiddels voorstelbaar is. Dat gold zowel voor mensen uit de hoek van extreemrechts als voor anti-overheidsactivisten.

Volledig scherm De Limburgse gouverneur Emile Roemer. © Theo Peeters

Geweld verheerlijken

De AIVD is onder meer bezorgd over besloten, online chatgroepen waarin vooral kwetsbare jongeren met extreemrechtse ideeën terroristisch geweld verheerlijken en fantaseren over het plegen van een aanslag. Dit soort groepen zou enkele honderden aanhangers hebben, werd vorig jaar april gesteld, en er komen steeds nieuwe groepen bij.

De AIVD stuitte in de groepen op bijzonder jonge chatters van amper dertien jaar oud. Veelal gaat het om kwetsbare jongens uit gebroken gezinnen, die geen sociaal vangnet hebben. Nieuwe aanhangers worden geworven tijdens het spelen van spelletjes online of via sociale media.

Ook in het noorden van Nederland wordt gewaarschuwd voor de opkomst van extreemrechts. Drie onderzoekers van de universiteit in Groningen concludeerden in opdracht van de gemeente dat het maatschappelijke ongenoegen in het noorden zich steeds vaker vertaald in extremisme, wat weer een voedingsbodem is voor extreemrechts gedachtegoed.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: