Roken voortaan taboe bij Scouting Nederland

Volgens directeur Fedde Boersman hoort roken niet meer bij deze tijd. ,,We bieden kinderen de kans om in een gezonde omgeving te spelen en hun grenzen te verleggen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen. En dat alles zonder het verkeerde voorbeeld te krijgen van de volwassenen om hen heen.'' Zijn organisatie moedigt leden ook het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld ouders die roken als ze hun kinderen brengen of ophalen. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij is blij met de samenwerking. ,,Op een scoutingterrein, waar kinderen aan het spelen zijn, hoort roken niet thuis.''

Scouting Nederland zet al langer in het op rookvrij krijgen van scoutinggroepen. Zo kunnen verenigingen gratis een stappenplan downloaden met bijbehorende flyers en posters om een rookvrije vereniging te worden. Ook is er een speciaal mailadres waar scoutinggroepen terecht kunnen met hun vragen over het rookbeleid. In totaal zijn er in Nederland zo'n duizend scoutinggroepen met 110.000 leden: 85.000 jeugdleden tot 21 jaar en 25.000 vrijwilligers, waaronder de clubleiding.

