‘Rokers die willen stoppen moeten dat vergoed krijgen’

Ook rokers moeten een klinische behandeling om van hun verslaving af te komen vergoed krijgen, net zoals dat het geval is bij drank- en drugsverslaafden. Dat stelt Jeroen Hinneman van verslavingszorg Noord-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

Hinneman, werkzaam als manager van verslavingskliniek Bolsterburen in Heerenveen, schrijft in de brief onder meer: ,,Als wij in Nederland een einde willen maken aan de ruim 20.000 doden per jaar ten gevolge van het roken, zal er ander beleid gevoerd moeten worden".

Volgens de verslavingsdeskundige wordt roken veel te vaak gezien als een slechte gewoonte, vertelt hij als aanvulling op de brief. ,,Maar het is véél meer dan dat. Roken is een keiharde verslaving. Alleen zien wij als maatschappij niet direct de problemen die het veroorzaakt. Dat is anders bij een drank- of drugsverslaving, waar de problemen zo duidelijk zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld als je iemand op straat drugs ziet gebruiken, of ziet drinken. Bij een roker zie je de verslaving niet. Totdat het misgaat, en de roker zich noodgedwongen verstopt achter de voordeur en ernstig ziek wordt. Veel rokers willen heel graag stoppen, maar kunnen het simpelweg niet zonder hulp”, vertelt Hinneman.

,,In onze verslavingskliniek krijgen we regelmatig telefoontjes van rookverslaafden die vragen of wij iets voor ze kunnen doen, maar die mensen moeten we afwijzen omdat ze niet verzekerd zijn voor de behandeling.”

Schrijnende voorbeelden

In zijn brief aan de Kamer, die op LinkedIn is gepubliceerd en daar veel is gedeeld, haalt Hinneman een schrijnend voorbeeld aan van een vrouw die zo ernstig ziek is dat stoppen met roken haar enige redding is. Zij heeft echter al zo veel onsuccesvolle pogingen ondernomen, dat klinische verslavingszorg haar enige hoop is. Maar omdat de behandeling niet wordt vergoed, is dat voor mevrouw geen optie. De kliniek van Hinneman heeft haar daarom noodgedwongen moeten afwijzen.

,,Elk half uur moet in Nederland een familie een uitvaart plannen voor een familielid dat overleden is ten gevolgen van het roken. Elke week overlijdt tenminste één ongeboren baby in de buik van een rokende moeder. Een moeder die het niet lukte om te stoppen met roken tijdens de zwangerschap. Een deel van deze overlijdens kan voorkomen worden door een klinische opname met goede specialistische vervolgingsverslavingszorg”, schrijft Hinneman.

Volgens Hinneman ziet hij in de kliniek waar hij werkt maar een topje van de ijsberg wat betreft problemen onder rokers. ,,Wij komen in contact met mensen die zelf hulp zoeken. Die ons zelf benaderen. Maar de groep die niet kan stoppen is vele en vele malen groter. Ook zij hebben hulp nodig.”

Basispakket

Een opname in een kliniek voor tabaksverslaving wordt - in tegenstelling tot wanneer er sprake is van een drank- of drugsverslaving - in veel gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Simpelweg omdat zo’n behandeling niet in het basispakket zit.

Zorgverzekeraars Nederland zegt in een reactie dat niet de verzekeraar, maar de overheid de inhoud van het basispakket bepaalt. ,,Zorgverzekeraars mogen dit nu niet vergoeden, omdat het geen verzekerde zorg is. Niet de zorgverzekeraars, maar de overheid bepaalt de inhoud van het basispakket. De zorgstandaarden van de beroepsgroep zelf spelen daarbij een belangrijke rol. Die voorzien nu niet in klinische behandeling van tabakverslavingen. We begrijpen de zorgen van de verslavingsartsen en vinden het goed dat zij dit bij de Tweede Kamer onder de aandacht brengen.”

Hinneman wil met de brief het onderwerp goed onder de aandacht brengen in Den Haag. ,,Ik hoop dat ik snel een reactie krijg, maar natuurlijk vooral dat er wat gebeurt. Dat er verandering komt.”

‘Bewezen effectief?’

Vanuit de Kamer komt de eerste reactie van Arno Rutte, Kamerlid voor de VVD. ,,Ik snap die vraag best, want ook roken kan een serieuze verslaving zijn”, reageert hij. ,,De politiek beslist uiteindelijk over het pakket, maar daar gaan wel eerst vragen aan vooraf. We moeten dan bijvoorbeeld weten of zo’n behandeling bewezen effectief is en of de kosten in verhouding staan tot wat het oplevert. Misschien zijn er wel betere en goedkopere alternatieven. Dat soort vragen moeten door deskundigen van het Zorginstituut Nederland worden beantwoord voordat de politiek zich hierover kan buigen.”