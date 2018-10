Rokers krijgen het de komende jaren heel moeilijk

Een pakje sigaretten zal over een paar jaar minimaal een tientje kosten. Al vanaf volgend jaar worden de accijnzen substantieel verhoogd. In de zorg, bij de overheid en de horeca mag binnen een paar jaar helemaal niet meer gerookt worden. Ook niet in rookruimtes of in rookhokken op het eigen terrein. Datzelfde geldt voor schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen.