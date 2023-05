Rolluiken sluiten door brandalarm: honderden mensen uren vast met auto in parkeergarage

Maar door nog onbekende oorzaak gingen ze niet meer omhoog. Waarom het probleem zondagmiddag niet kon worden opgelost en of er geen monteur was is niet duidelijk, zegt een woordvoerder van de gemeente. Ze weet ook niet waarom de brandweer pas na drie uur te hulp is geroepen. ,,De voertuigen konden inderdaad niet meer weg”, zegt de gemeentewoordvoerder. ,,Maar de mensen konden de garage nog wel te voet verlaten.”

Op dat moment van het alarm was het erg druk in en rond de parkeergarage, waar plek is voor in totaal 1040 auto's. Dat had onder andere te maken met de Vestingloop die in Den Bosch was georganiseerd. Nadat het alarm was afgegaan, kregen de mensen in de garage de oproep om uit hun wagen te gaan en de garage te verlaten.