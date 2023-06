Roltrap en lift vaak maanden uit roulatie door vandalisme: ProRail hangt station vol camera's

Treinstations met een hoog risico op vandalisme krijgen van ProRail fors meer camerabewaking. Zo hoopt de spoor- en stationsbeheerder vernielingen van met name liften en roltrappen tegen te gaan. Door wereldwijde tekorten aan onderdelen zijn defecte liften vaak maanden of langer uit de running.

Het gaat in eerste instantie om vijftien stations, waar tientallen extra camera’s worden opgehangen. Namen wil ProRail niet noemen, om potentiële daders niet wijzer te maken. Woerden is echter één van de stations waar meer cameratoezicht komt.

De camera’s worden specifiek gericht op liften en roltrappen. De reparatie daarvan duurt sinds de coronapandemie beduidend langer dan ProRail lief is. ,,We kampen met lange levertijden van onderdelen en personeelsgebrek”, zegt Chiel Overgoor, verantwoordelijk voor de roltrappen en liften. Met name elektronische componenten, zoals frequentieschakelaars, zijn schaars.

Liften die door vandalisme defect raken vergen het langst om te repareren. ,,Je moet bij deze liften eerst onderzoek doen naar wat er allemaal kapot is, wat enige tijd kost. Vaak blijken er een heleboel onderdelen gesloopt te zijn.”

Vuurwerkbom

Zo zorgde een vuurwerkbom op station Geldrop afgelopen jaar voor zoveel schade, dat de lift een jaar niet werkte. Langdurige schade was er verder door brandstichting op station Zaandijk Zaanse Schans. Overgoor: ,,Als ook maar één onderdeel een lange levertijd kent, kun je al te maken krijgen met een erg lange hersteltijd.”

Volgens ProRail beschikken 155 van de bijna 400 treinstations over een of meerdere liften. In totaal betreft het 450 liften. Ze krijgen relatief vaak te maken met vandalisme: 481 keer in 2021. Hieronder valt naast bewuste vernieling ook ‘onjuist gebruik’. Dat is het geval als een reiziger met een fiets of een rollator een lift(onderdeel) beschadigt. ,,Vaak is dat gewoon een ongelukje.”

Volledig scherm Mensen lopen met hun koffers de trap op, omdat de lift op het station defect is. Voor ouderen die minder mobiel zijn of reizigers met grote koffers is de beschikbaarheid van liften en roltrappen belangrijk. © Caspar Huurdeman

Toch staan liften en roltrappen ook bij regulier onderhoud regelmatig lang stil. Dat was recent zo bij de vervanging van meerdere vijftien jaar oude roltrappen op Utrecht Centraal. In een aantal gevallen duurde dat een jaar. Ook de vervanging van de drie oude liften op Leiden CS vergde afgelopen jaar vele maanden.

Zelfstandig reizen onder druk

De lange reparatieduur zorgt ervoor dat zelfstandig reizen met de trein onder druk staat. ,,Dat is met name vervelend voor reizigers met een beperking”, stelt Overgoor. Maar ook voor ouderen die minder mobiel zijn of reizigers met grote koffers is de beschikbaarheid van liften en roltrappen belangrijk.

ProRail treft allerlei maatregelen om de impact van onderdelentekorten te verkleinen. Zo poogt de stationsbeheerder een voorraadje op te bouwen door belangrijke onderdelen ruim van te voren in te slaan. En bij het vervangen van liften worden onderdelen uit de oude lift waar mogelijk hergebruikt.

Ook wordt gewerkt aan een monitoringssysteem in stationsliften, waardoor eventuele defecten meteen worden opgemerkt. ,,Dit moet het reparatieproces versnellen.” Het systeem zit inmiddels al in veel liften. Bedoeling is dat reizigers straks ook in de reisplanner kunnen zien wanneer liften en roltrappen niet werken.

Volledig scherm Als een lift defect is en niet meteen gerepareerd kan worden, plakt ProRail er een gele sticker op met informatie. © Caspar Huurdeman

Als een lift defect is en niet meteen gerepareerd kan worden, plakt ProRail er een gele sticker op. ,,Zo laten we zien dat de storing bekend is, maar niet direct verholpen kon worden. Ook staat daarop informatie van NS Klantenservice, die reizigers verder kan helpen met alternatief reisadvies.” De spoor- en stationsbeheerder beklemtoont dat reizigers die gebruikmaken van de liften altijd hun bestemming kunnen bereiken. NS Klantenservice helpt hierbij. ,,Daar wordt dan een passende oplossing gezocht.”

Alle 450 liften op stations zijn verder standaard voorzien van blauwe stickers, met daarop een telefoonnummer om eventuele storingen te kunnen melden. Deze stickers werden er regelmatig vanaf getrokken. ProRail heeft daarom nieuwe stickers gemaakt die aan de binnenkant tussen het glas van de schachtdeur en de liftdeur geplakt worden. ,,Deze kunnen er dus niet afgehaald worden.”

