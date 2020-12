Roman over ramp MH17 wordt verfilmd

Het boek van Van der Heijden gaat over de Russische journalist Grigori Moerasjko die in Kiev wordt doodgeschoten. Het verhaal is losjes gebaseerd op de ‘moord’ op de Russische journalist Arkadi Babtsjenko in 2017 die later in scène bleek te zijn gezet. Moerajsko moet in het boek voor zijn krant het neerhalen van vlucht MX17 onderzoeken, maar wordt ongewild een verspreider van nepnieuws.