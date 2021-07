Romeinse Limes toegevoegd aan werelderfgoedlijst

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Koloniën van Weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn in 1818 gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Het doel hiervan was om arme inwoners van grote steden een beter bestaan te geven op het platteland. Er zijn nog zeven koloniën te zien, maar alleen die in Frederiksoord, Veenhuizen, Wilhelminaoord en in het Belgische Wortel zijn werelderfgoed geworden. ,,Dit is een erg uniek werelderfgoed in ons land”, zegt Van der Ham. ,,Veel werelderfgoederen in ons land gaan over water. Maar dit is een heel ander soort werelderfgoed, eigenlijk is het een soort icoon voor hoe er de afgelopen eeuw is nagedacht over sociaal beleid voor mensen die het moeilijk hebben.”