Romy verloor kind door giftige stoffen bij DuPont zegt nu ook de rechter: ‘Moest baarmoeder verwijderen’

Op de gang van de Dordtse rechtbank vallen ze elkaar in de armen, soms met een traan maar vooral met een lach. Waar ze vurig op hoopten, maar niet op durfden te rekenen, is zojuist gebeurd. In de majestueuze Noordzaal aan het Steegoversloot heeft de kantonrechter in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken dat DuPont verantwoordelijk is voor hun gezondheidsproblemen.