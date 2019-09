Rondvliegende kogels tijdens liquidatiepoging Zwolle: wie pleegt dit soort aanslagen?

Zeven kogelgaten in een woning, een verbrijzeld raam. Aan de andere kant van de straat is nog een woning geraakt. Volgens buurtbewoners heeft een nog onbekende dader dertig keer geschoten op een 25-jarige Zwollenaar in de buurt van de Van Disselstraat in de kinderrijke buurt Stadshagen. De tientallen kogels misten hun doelwit: het slachtoffer is enkel geraakt aan zijn hand, stellen getuigen.