Roofvogel grijpt Suzanne: '5 centimeter naar voren en ik had geen oor meer'

Van Vugt was donderdagavond aan het hardlopen op de Driehoevenweg in Heukelom toen ze bij een aantal bomen aankwam. Opeens voelde ze een harde klap op haar hoofd. ,,Ik dacht eerst dat er iets uit de boom was gevallen, maar toen ik omhoog keek, zag ik een grote bruine vogel wegvliegen."

Ze voelde aan haar hoofd en besefte dat ze door de roofvogel was aangevallen. Terwijl het bloed via haar haren over haar gezicht begon te vloeien, zag ze de vogel opnieuw aankomen vliegen. Blijkbaar was hij nog niet klaar met de hardloopster. ,,Hij wilde me gewoon nog een keer te grazen nemen!"

Volledig scherm Suzanne van Vugt is aangevallen door een roofvogel in Heukelom. Hij doorboorde haar achterhoofd met zijn klauwen. © Suzanne van Vugt Door wild met haar armen te zwaaien, schoot de roofvogel rakelings langs en landde op een tak. Van Vugt probeerde te ontkomen, maar de vogel begon hoog in de bomen van tak naar tak met haar mee te hoppen. ,,Ik moest zorgen dat ik bij die bomen vandaan kwam, want het leek erop dat hij me nog een keer ging pakken."

Winkelhaak

Na zijn derde duikvlucht, waarbij de buizerd weer rakelings langs schoot, belde de Berkel-Enschotse haar man. Ze was nog drie kilometer van huis. ,,Hij moest me ophalen met de auto, want het leek erop dat het me op eigen houtje niet ging lukken te ontkomen."

Ze belandde op de huisartsenpost en de arts constateerde dat ze 'erg veel geluk' heeft gehad. Er zat dan wel een gat met de vorm van een winkelhaak in haar achterhoofd, maar 5 centimeter naar onder en haar oor of oog had geraakt kunnen zijn. Ze kreeg een tetanusprik ter ontsmetting, maar een hechting bleek niet nodig.