Rookmelder voor helft Nederlanders onhoorbaar

Blokkades nog niet overal voorbij na roerige dag, bekogelde ME zet traangas in

Vooral de supermarkten waren maandag de dupe van de boerenprotesten. Door het hele land werden distributiecentra geblokkeerd, sommige mogelijk nog ‘dagenlang’, zeggen de boeren zelf. De politie deelde 200 boetes uit. In Heerenveen werd de politie bekogeld en greep de ME in, onder meer met traangas. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.

