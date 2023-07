Roos kreeg drie keer postnatale depressie: ‘Ik heb nú hulp nodig anders ben ik er morgen niet meer, zei ik’

Met video Vanaf vanmiddag al code geel in het zuiden vanwege onweer op warmste 8 juli ooit

Het is zaterdag erg warm. Rond 14.30 uur werd het zelfs de warmste 8 juli ooit gemeten. Op dat moment was het in Eindhoven 34,3 graden, meldt Weeronline. Niet eerder was het op 8 juli bij een KNMI-meetstation zo warm.