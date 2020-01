Rotterdam eerste grote stad met volledig vuurwerkverbod

De Rotterdamse VVD-fractie stemt alsnog in met een vuurwerkverbod, waarmee er een meerderheid is in de gemeenteraad voor een algeheel verbod bij de komende jaarwisseling.



Bij het vuurwerkverbod wordt geen onderscheid gemaakt in typen vuurwerk. De VVD wil eigenlijk minder gevaarlijk vuurwerk toestaan, maar dat onderscheid kan niet gemaakt worden in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Via de APV kan een lokaal verbod of lokaal geldende regel worden ingesteld. Daarom steunt de VVD nu alsnog een algeheel verbod.