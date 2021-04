Rotterdam en Den Haag doen samen gooi naar start Tour de France

Er wordt direct hoog ingezet met een proloog in Rotterdam, de dag erna gevolgd door een etappe van Rotterdam naar Den Haag. De havenstad hoopt ook de finish van de vrouwelijke variant, de Tour de Féminin, in 2023 te organiseren.

De Tour de France startte in 2015 voor het laatst op Nederlandse bodem. Toen was Utrecht het middelpunt van de eerste twee etappes van La Grande Boucle. Rotterdam moet in 2024 of 2025 voor de tweede keer als organisator van de openingsrit van de Tour de France optreden. Het plan is ook om etappe twee (na de proloog en rit een) binnen te slepen: een rit naar de Limburgse heuvels.

Haven- naar hofstad

De laatste Haagse Tourstart gaat terug tot 1973, toen won Nederlander Joop Zoetemelk de openingstijdrit. Een dag later reed het peloton van Scheveningen naar Rotterdam. Het is de bedoeling dat de beste wielrenners ter wereld in 2024 of 2025 weer tussen de haven- en de hofstad koersen, om uiteindelijk na drie weken op de Champs-Élysées in Parijs te eindigen.

Volledig scherm De sportwethouders Sven de Langen (Rotterdam, links) en Hilbert Bredemeijer (Den Haag) hopen de start van de Tour de France naar Nederland te halen. © Henriette Guest

,,Topsport inspireert mensen en je kunt er veel van leren”, zegt Sven de Langen, wethouder sport in Rotterdam. ,,Het is een mooie afspiegeling van het leven: met pieken en dalen, al zijn die voor iedereen anders. Topsport stimuleert kinderen om zelf te gaan sporten, hun helden na te doen en hun dromen na te leven.” De door de coronacrisis zwaar getroffen horeca en hotels moeten door de Tour een nieuwe impuls krijgen.

Rotterdam begroot 22,3 miljoen euro voor de Nederlandse start en bijkomende evenementen. De Haagse bijdrage is minimaal 3,9 miljoen euro, de kosten lopen waarschijnlijk op tot ‘zes à zeven miljoen euro’. In 2010 bereikten de beelden van de Rotterdamse Tourstart wereldwijd 17 miljoen televisiekijkers. Er werd toen 30 miljoen euro aan verdiend, tegen een kostenplaatje van 12 miljoen euro. 1 miljoen mensen bezochten ervoor Rotterdam.

Tekst gaat verder onder de video

De hofstad sluit zich aan bij het al bestaande Rotterdamse plan. ,,Samen staan we sterker”, zegt sportwethouder Hilbert Bredemeijer. ,,Dit is zoveel meer dan het grootste gratis toegankelijke sportevenement ter wereld. Het vormt voor ons het licht aan het einde van de corona-tunnel en een uitdagende stip op de horizon.”

Heel goede indruk

Het gezamenlijke bid wordt volgende maand in Rotterdam aan organisator Amaury Sport Organisation (ASO) aangeboden. Van Langen noemt de kans op een Tourstart ‘reëel’. ,,We kunnen zo’n grootschalig evenement aan, die zekerheid heeft de ASO. In 2010 hebben we een heel goede indruk gemaakt.”

De Grand Départ van de grootste wielerwedstrijd ter de wereld is dit jaar in het Franse Brest. Daarna in Kopenhagen (Denemarken) en in 2023 gevolgd door het Spaanse Bilbao.

Wat vind jij: is dit een opsteker?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Waar moet het peleton sowieso langskomen als de Tour de France Den Haag aandoet? Stem op jouw favoriete plek! Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.