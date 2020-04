Rotterdam hakt de knoop door: in 2021 alsnog Eurovisie Songfestival in de stad

Op welke wijze de muzikale happening volgend jaar kan plaatsvinden, wordt bepaald door de wijze waarop de coronacrisis zich ontwikkelt. De hoop van het college van burgemeester en wethouders is onder meer dat ondernemers een flinke steun in de rug zullen krijgen van het songfestival. Leefbaar Rotterdam deed met een motie een oproep aan het stadsbestuur om gratis kaartjes beschikbaar te stellen voor mensen in de zorg. Dat voorstel haalde het.



Vorige week werd er in Rotterdam al gedebatteerd over de hernieuwde kandidatuur voor het songfestival. Steun was er toen ook al maar - zoals CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn het zei - ‘met een enorme slag om de arm’. ,,Want als je hoort wat virologen allemaal voorspellen, dan is het extreem koffiedik kijken. We moeten met de helft van de kennis die nodig is een volwaardig besluit nemen. Maar we hebben nu wel extra veel tijd om een songfestival-op-1,5 meter te bedenken.’’