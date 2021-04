Rotterdammer wil alsnog vervolging afdwingen van agent die politiehond in zijn auto losliet

In een tv-uitzending van Zembla, dat onderzoek deed naar de inzet van politiehonden, zagen kijkers hoe een Rotterdamse politieagent zijn diensthond via het autoraam van Rushen Servania naar binnen liet klimmen. Het gebeurde in maart 2020. De politie wilde de Rotterdammer aanhouden vanwege het veroorzaken van overlast, maar Servania weigerde uit zijn auto te stappen. De hond kwam de auto in en greep hem in zijn hals, vertelde de Rotterdammer emotioneel in de uitzending. Hij hield er blijvend oogletsel aan over. Er kwam veel kritiek op de politie na de uitzending, omdat veel kijkers de beelden erg heftig vonden.



Maar het was juist Servania die vlak na het incident moest voorkomen, omdat hij zich met geweld verzet zou hebben tegen de agenten. Volgens de rechter verzette hij zich inderdaad, maar zonder geweld. Hij werd vrijgesproken. De Rotterdammer deed in april 2020 aangifte van mishandeling tegen de hondengeleider in kwestie. Maar: het Openbaar Ministerie (OM) besloot in september de agent niet te vervolgen.