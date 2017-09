Rotterdams echtpaar eindelijk toegelaten op vliegtuig vanaf Sint Maarten

Vader Naomi van As niet verhoord in stalkingszaak

15:02 De vader van ex-hockeyster Naomi van As hoeft niet onder ede te getuigen of hij een relatie had met de 71-jarige Kim O. uit Den Haag. De vrouw wordt beschuldigd van stalking van tandarts Francis van As, maar volgens O. was er sprake van een ontluikende liefdesaffaire.