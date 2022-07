Rotzooi van stikstofprotesten bij op- en afritten A1 wordt na dagen opgeruimd, bedrijf komt van ver

Oproep Moet Nederland ook campagne voeren dat elk lichaam een strandli­chaam is?

De Spaanse overheid is een campagne begonnen om vrouwen in alle soorten en maten aan te moedigen vooral ook naar het strand te gaan. Slogan: ‘De zomer is ook van ons’. Vind jij dat het nodig is dat Nederland ook zo’n campagne start?

29 juli