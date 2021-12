Rouwende Marchiano (22) moet huis uit na overlijden van moeder: ‘Dit kan ik er niet bij hebben’

video FvD-lei­der in Eerste Kamer wil geen medisch advies van Baudet: ‘Ik ben gevacci­neerd’

De fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer, Paul Frentrop, is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei hij vandaag in een debat in de senaat. Saillant genoeg gaat hij daarmee in tegen het advies dat partijleider Thierry Baudet steeds geeft om af te zien van vaccinatie.

30 november