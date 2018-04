'Rozen-Nellie': Zo kom je in Groningen het dichtst bij de Oranjes

Wie er ook langs de kant staat tijdens Koningsdag in Groningen, één ding is zeker: Nellie van Ginkel (31) is erbij. Deze Oranjefan weet altijd de aandacht van het koningshuis te vangen. Hoe? De Barneveldse onthult haar strategie.

1. Drink niks

Het is de ultieme beginnersfout, weet Nellie uit ervaring. Van vocht moet je naar de wc en dat wil je niet wanneer je met veel moeite een plaatsje op de eerste rij hebt bemachtigd. ,,Bij het laatste pompstation stoppen we altijd nog één keer. Daarna drinken we niks meer. Ik heb gelukkig een sterke blaas.'' Nellie is ook goed getraind. Bijna elke maand is ze aanwezig bij een werkbezoek van koningin Máxima, haar favoriet. En dat betekent doorgaans: uren wachten op een glimp.

2. De uitrusting

Een rugzak vol eten, een viskrukje en een digitale camera met telelens. Tijdens haar eerste uitstapje in 2006, toen de Belgische prinses Mathilde en prinses Máxima het Mauritshuis bezochten, had Nellie een camera met rolletje bij zich. ,,Dat was een drama.'' De dames stapten voor haar neus uit, maar het ging zo snel dat Nellie het achterhoofd van Máxima fotografeerde. Ze heeft ervan geleerd. Nellie heeft zelfs een 'back-up', namelijk: haar moeder Marjan. Die gaat bijna altijd mee en fotografeert haar dochter in actie.

3. Doe je huiswerk

Je wilt geen bloemetje aanbieden aan een hofdame, dus weet wie wie is. Bij wie hoort bijvoorbeeld prinses Aimée ook alweer? (*zie antwoord onderaan dit artikel) Nellie zal zich niet snel vergissen. Zij leest trouw de Vorsten en blogs als modekoninginmaxima.nl.

Volledig scherm Nellie van Ginkel met Prinses Aimée. Foto: Nellie van Ginkel © Gratis

4. Toewijding

Haar collega's plagen Nellie wel eens met haar tijdrovende hobby. ,,Heb je haar weer'', zeggen ze, wanneer ze een dag wil ruilen. Nellie werkt als verzorgende in een woonzorgcomplex voor demente bejaarden. In haar vrije tijd bezoekt ze ook ruilbeurzen voor Oranjefans. De mooiste stukken stalt ze uit op haar zolderkamertje in Barneveld. Bezoek is welkom, mits op sokken. Nellie houdt haar kamer graag netjes. Onder het schuine dak liggen stapels fotoboeken vol ontmoetingen met prinsen en prinsessen. Er dan zijn er nog de talloze vingerhoedjes, fotolijstjes, beeldjes, mokken, theeservies - 'als er maar een foto op staat' - en zelfs een Beatrix op zonne-energie, die pas stopt met wuiven wanneer het buiten donker wordt. Haar verzameldrift begon twaalf jaar geleden na het overlijden van haar oma. Zij liet plakboeken vol ansichtkaarten van het koningshuis na. Na een eerste live-ontmoeting met Máxima in Den Haag was Nellie verkocht. ,,Ze gaf me een handje. Ik was volledig beduusd.''

Volledig scherm Nellie van Ginkel op haar zolderkamer tussen haar koningshuisverzameling. © Shody Careman

5. Sta op een strategische plek

Vooraf stippelt Nellie meestal de route uit via Google Maps. Het liefst zoekt ze een smalle straat. ,,Daar staan negen van de tien keer maar aan één kant hekken. Dan heb je meer kans dat je alle leden van de koninklijke familie kunt ontmoeten.'' De Grote Markt in Groningen valt dus af. Wees wel voorbereid op uren duimendraaien. En zelfs dan kun je nog dikke pech hebben, waarschuwt Nellie. Een paar jaar geleden, tijdens Koningsdag in Dordrecht, ontnamen agenten haar plots het zicht. ,,Precies toen Máxima voorbij liep. Dat was balen.''

6. Vertrek vroeg

Kamperen op straat om een plekje te scoren gaat Nellie te ver. Ze zag dit gebeuren tijdens de trouwerij van prins William en Kate, die ze in 2011 in Londen bijwoonde. Zelf stapt ze liever vroeg uit bed of huurt een hotelkamer in de buurt. In Groningen neemt ze om 06.30 uur 's ochtends haar positie in.

7. Geen boeketje

Dat kun je tenslotte maar één keer weggeven. Tijdens een werkbezoek is dat prima, maar op Koningsdag verkiest Nellie losse rozen, om uit te delen aan de Oranjes. ,,Tijdens mijn eerste werkbezoek in 2006 had ik niets bij me. Een mevrouw naast me wel. Haar boeketje werkte als een lokkertje. Dat heb ik onthouden.''

Volledig scherm 'U geeft steeds bloemen aan mijn vrouw', zei Koning Willem-Alexander ooit tegen Nellie. © Gratis

8. Briefje

Volledig scherm Prinses Amalia neemt een van Nellies rozen in ontvangst. Foto: Nellie van Ginkel © Gratis Bij elk bloemetje stopt Nellie een visitekaartje, in de hoop op een kaartje terug. Dat is nog nooit gebeurd. Maar een liefdevolle blik was genoeg toen Nellie in 2014 weer bij een werkbezoek in Utrecht stond te 'posten'. De fan had via een briefje laten weten dat ze ernstig ziek was - in de krant wil ze daar liever niet over reppen. Na een jaar van afwezigheid, was ze er weer, als vanouds. ,,Máxima kwam meteen op me af en vroeg hoe het ging. 'Goed,' zei ik.'' Toeval? Nee, schudt Nellie beslist haar hoofd. ,,Willem-Alexander zei een keer: 'U geeft altijd bloemen aan mijn vrouw'. Ze weet dus wie ik ben, maar ze zal nooit mijn naam hardop noemen. Dan krijg je scheve gezichten.''

9. Hou het netjes

Nellie zal nooit 'joehoeeee, Max, hiero!' roepen. De Barneveldse blijft altijd beleefd. ,,Het blijft onze koningin. Dus ik roep meestal 'koningin Máxima' en zwaai met mijn bloemen.'' Een dag wachten wordt vrijwel altijd beloond met een gesprekje van een paar seconden. Nellie is er tevreden mee. ,,Bij Beatrix gebeurde dat zelden. Máxima is warmer.''

10. Uitdossing

Een rood-wit-blauw knipje in haar krullen en een zelfgemaakte kralenketting is Nellie al gek genoeg. Ze heeft al die franje niet nodig om de aandacht van het koningshuis te vangen, vertelt ze. Alles hangt tenslotte af van de juiste plek en timing.