‘Rug tegen de muur’: artsen genoodzaakt tot verstrekken van teruggebrachte medicijnen

Teruggebrachte of overgebleven medicijnen horen, omdat niet duidelijk is wat er met de inhoud is gebeurd, vernietigd te worden. Dit om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Geconfronteerd met tekorten aan diverse medicijnen gaan artsen en apothekers ertoe over deze medicijnen te verstrekken. Geneesmiddelen die over de datum zijn, worden bijvoorbeeld toch verkocht, en naamstickers van teruggebrachte medicijnen worden eraf getrokken. Vervolgens worden de medicijnen meegegeven aan andere patiënten, bevestigen meerdere artsen en apothekers aan RTL Nieuws . Dit blijkt uit gesprekken van RTL Nieuws met negen apothekers en verslavingsartsen. De afgelopen jaren worden zij steeds vaker geconfronteerd met tekorten aan allerlei medicijnen. De meeste artsen en apothekers doen hun verhaal anoniem tegen de nieuwssite.

Rug tegen de muur

,,Als mijn patiënten hun medicijnen niet krijgen, raken ze in paniek. Soms worden ze zelfs suïcidaal’’, zegt een verslavingsarts. Hij zegt in zo'n geval met zijn rug tegen de muur te staan. Als er tussen de overgebleven medicamenten van andere patiënten nog een vol pakje ligt, geeft hij dat mee.



Dat hij daarmee de regels overtreedt, weet de arts. ,,Als de overheid er niet voor kan zorgen dat mijn patiënten de nodige medicijnen krijgen, dan dwingen ze me eigenlijk om dit soort dingen te doen.’’ Andere verslavingsartsen en apothekers geven aan hetzelfde te doen. ‘Patiënten hebben recht op de juiste behandeling’, klinkt het.



Anderen waarschuwen voor de risico's, zoals hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg Marcel Bouvy. Hij geeft aan dat het niet 100 procent zeker is of de medicijnen nog veilig en werkzaam zijn. Wel bewondert hij het dat ‘mensen hun nek uitsteken’ voor patiënten. ,,Het is tekenend voor hoe nijpend de problemen zijn.’’