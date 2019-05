Ruim 20.000 examenklachten, helft over havo wiskunde A

OM blundert opnieuw: wederom foto kroongetui­ge verspreid

22:22 Het OM is opnieuw in verlegenheid gebracht door per ongeluk een foto te verspreiden van een kroongetuige die belastende verkla­ringen heeft afgelegd over de ­georganiseerde misdaad. Ditmaal gaat het om een foto van Tony de G., die getuigt tegen motorclub Caloh Wagoh. Eerder verspreidde het OM foto’s van kroongetuige Nabil B.