Ruim 2000 basisscholen dicht door staking

Kan het op Urk weer rustig worden?

9:14 Urker jongeren belaagden massaal een Marokkaans gezin na een ruzie. Is Urk een racistisch PVV-nest, zoals het nu te boek staat, of ging het om een alledaagse ruzie om een meisje tussen Jan-Willem en Soufyan die volledig uit de hand is gelopen? ,,Ze denken dat er geslagen is omdat mensen hier tegen de Islam zijn, maar dat is gewoon niet zo”, zegt een Urker. Nee, zegt de cafébaas, het was gewoon zijn patsergedrag.