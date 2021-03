Ruim driehonderd betogers aangehouden tijdens demonstratie Museumplein

Zomertijd De zomertijd is ingegaan: ‘Tijdzone van Engeland en Portugal is gezonder’

28 maart Vannacht is de zomertijd ingegaan, de klok is een uur vooruitgegaan. Het verzetten van de klok is slecht voor ons. Lichtspecialist Jan Denneman (66) van de Good Light Group legt uit hoe je ermee omgaat.