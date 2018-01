Ruim helft Nederlandse vrouwen ervaart ongewenst gedrag

Tevredenheid over seksleven

Over het algemeen blijken Nederlanders tevreden over hun seksleven. Ruim 92 procent van de mannen en driekwart van de vrouwen geniet doorgaans 'erg' van de seks, zo zeggen ze zelf. Als mensen ontevreden zijn, ligt dat meestal niet aan de kwaliteit van het seksleven, maar aan de frequentie. Seksuele problemen spelen vooral bij mannen boven de zeventig (onder meer erectieproblemen) en vrouwen onder de vijfentwintig (bijvoorbeeld pijn bij het vrijen).

Leeftijd en gezondheid bepalen in hoge mate hoe seksueel actief de Nederlander is. Van de mensen met een partner hebben de 25- tot en met 39-jarigen het vaakst seks: 85 procent van hen in ieder geval een keer in het afgelopen halfjaar. Onder zeventig-plussers met een partner was dat bijna twee derde.