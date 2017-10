Ruim honderd bedrijven gebruikten mogelijk goedje met asbest

Klanten wordt geadviseerd het spul niet meer te gebruiken en terug te brengen. Het bedrijf kan niet zeggen hoeveel mensen ermee in contact zijn gekomen. Het wordt voornamelijk gebruikt door professionele straalbedrijven die het gebruiken als reinigingsmiddel. Inmiddels is ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingelicht.

Locaties afgezet

Eurogrit leverde onder meer aan een firma die straalwerkzaamheden verrichte bij Tata Steel in IJmuiden. Bij werkzaamheden aan de Rotterdamse Willemsbrug is gestraald met staalgrit dat asbest bevatte. Inmiddels zijn verschillende locaties afgezet en de staalwerkzaamheden voorlopig gestaakt. Er wordt een informatiecentrum ingericht waar ongeruste werknemers met vragen terecht kunnen.

Ook in het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) is asbest aangetroffen, nadat een straalbedrijf bezig was geweest met schoonmaakwerkzaamheden. Gisteren moesten 120 medewerkers uit voorzorg eerst douchen en omkleden in 'ontsmettingscontainers' voordat ze het terrein mochten verlaten. AEB besloot hiertoe nadat het kreeg te horen dat er asbestvezels in de grit zaten.