Ruim miljoen bezoekers Bevrijdingsfestivals

Met goed festivalweer is het 'heel erg druk' op de veertien bevrijdingsfestivals die in het land worden gehouden. Volgens een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat het om meer dan een miljoen bezoekers. ,,Tot nu toe is het een heel succesvolle editie.''

Zuid-Holland heeft twee festivals, in Rotterdam en Den Haag, en ook Noord-Holland viert de vrijheid op twee plekken, in Amsterdam en in Haarlem. De overige provincies hebben er elk een. Daarnaast zijn her en der feesten die niet het officiële stempel Bevrijdingsfestival dragen.

Ambassadeurs van de Vrijheid Ronnie Flex, dj Fedde Le Grand en MY BABY toeren langs de festivals in helikopters van Defensie. In totaal treden tweehonderd artiesten op. Om vijf voor vijf is op alle festivals vijf minuten stilgestaan bij vrijheid en onvrijheid op de wereld.

Leeuwarden

De Nationale Viering van de Bevrijding vindt plaats in Leeuwarden. Filosoof Stine Jensen hield er zaterdagmorgen de 5 mei-lezing van dit jaar, premier Mark Rutte kwam naar de Friese hoofdstad om het ceremoniële bevrijdingsvuur te ontsteken, dat ook in de andere steden brandt.