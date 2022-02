Ruim tachtig dode kraaien door omwaaien boom Groningen: ‘Ze lagen te vechten voor hun leven’

Podcast Politiek dichtbij Het Grote Evalueren is begonnen: Van Dissel en De Jonge onder vuur

Met het eerste rapport van de OVV over het crisisbeleid is het coronatijdperk in een nieuwe fase beland. De kritiek richt zich op het kabinet, maar ook specifieker op Hugo de Jonge en OMT-baas Jaap van Dissel. Die laatste lag toch al onder vuur, vanwege vermeende politieke bemoeienis met zijn adviezen. En verder: heeft Thierry Baudet het opgegeven in het ‘politiek theater’?

