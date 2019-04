Ruim twintig jaar cel voor voor moord op Xaja (1) uit Hengelo

Rechter Huisman: „S. heeft veel wisselende verklaringen afgelegd. Het motief voor de moord is niet opgehelderd. De nabestaanden zullen met de waarom vraag verder moeten leven. Geen enkele straf zal recht doen aan dit leed.”



Ze noemde straf verzwarende elementen: „Xaja was onschuldig en weerloos, ze is in haar eigen huis en eigen kamertje vermoord, waar ze zich juist veilig had moeten voelen. Hij heeft geen openheid van zaken gegeven”.