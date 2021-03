Ruinerwoldse vader te ziek voor strafzaak en komt vrij

VIDEODe vader die met zes van zijn kinderen jarenlang afgezonderd leefde op een boerderij in Ruinerwold, wordt definitief niet vervolgd. Volgens de rechtbank is hij te ziek om zijn strafproces te kunnen volgen.

De afgelopen maanden concludeerden gedragswetenschappers al dat Van D. na zijn hersenbloeding uit 2016 niet meer in staat is zijn eigen strafproces te volgen. Sindsdien kan hij nauwelijks praten, is zijn taalbegrip ernstig aangetast en is het vrijwel onmogelijk om vast te stellen wat hij wel of niet begrijpt.

Voortzetten van de vervolging zou zijn recht op een eerlijk proces schenden, concludeerde het OM twee weken tijdens een zitting. Hoe pijnlijk dit besluit ook is voor de vier oudste kinderen, die graag zouden zien dat hun vader wel terechtstaat.

Volledig scherm De boerderij in het Drentse Ruinerwold waar Gerrit Jan van D. zijn gezin jarenlang verborgen hield voor de buitenwereld. © Rob Engelaar / ANP

De rechters vinden nu ook dat het recht op een eerlijk proces wordt geschonden als de zaak tegen Van D. wordt voortgezet. Hij kan zich niet verweren tegen de beschuldigingen. Dat betekent dat hij nu de gevangenis mag verlaten.

Het OM beschuldigt Van D. er onder meer van dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Ook zou hij twee van zijn oudste kinderen - die het gezin al eerder waren ontvlucht - seksueel hebben misbruikt. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht.

Gevaar

De vier oudste kinderen gaven de rechters twee weken geleden mee dat ze zich grote zorgen maken over hun jongste broer en vier zusjes. Volgens hen is hij voor hen nog steeds een gevaar en oefent hij - ondanks zijn beperkingen - nog altijd macht op hen uit. De jongste kinderen hebben aangegeven met hun vader verder te willen leven als hij weer vrij komt. ‘Het laatste wat wij willen is dat de jongste vijf wordt ontnomen om een individu te worden. Ze moeten de kans krijgen Gerrit Jan te zien met de ogen die wij nu hebben. Met de ogen die iedereen heeft. Doordat wij zo lang zijn geïndoctrineerd, kunnen ze geen nee zeggen tegen hun vader. Ze zien hem als de prime father’, schreven ze in een verklaring.

Volledig scherm Agenten vonden het gezin in een verborgen ruimte die via een deur in de kas bereikbaar was. © Rob Engelaar

Volgens het OM betekent het afbreken van de strafzaak niet dat het ontdekte gezin doorgaat met leven zoals ze altijd deden. Er is wel degelijk iets veranderd. Zo leven de kinderen niet meer in een afgezonderde bedompte ruimte en staan ze ingeschreven in een gemeente. Hun geheim is doorbroken, de kinderen zijn uit hun bizarre situatie gehaald en ze hebben keuzevrijheid, geestelijke en medische verzorging.

In deze zaak wordt ook de Oostenrijkse klusjesman en vriend Josef B. vervolgd. Hij mocht sinds vorig jaar oktober de behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Deze zaak zal wel worden voortgezet, maar wanneer is nog onduidelijk. B. noemde de strafzaak eerder ‘een heksenjacht’. Volgens hem waren er geen misstanden op de boerderij.

