Het zal voor Rusland niet leuk zijn dat de hackpoging op de OPCW is verijdeld en dat de operatie naar buiten is gebracht. Maar uiteindelijk ligt Moskou er niet wakker van, denkt Sico van der Meer, die voor Instituut Clingendael onderzoek doet naar cyberveiligheid.

,,Het liefste hadden ze natuurlijk gehad dat de operatie was gelukt. Dit is vervelend. Maar de Russen denken: dit overleven we wel weer. Ik zie geen straf komen die impact kan hebben. Ze komen er mee weg'', aldus Van der Meer.

Van der Meer was donderdag uitgerekend op het kantoor van de OPCW in Den Haag toen het nieuws naar buiten kwam. Hij gaf er een training over massavernietigingswapens. Van der Meer: ,,Mensen zijn geschokt. Vanuit mijn perspectief is het opvallend dat een lid van een organisatie zit te spioneren op die organisatie. Het lijkt er op dat ze van binnenuit zijn aangevallen, dat een van de leden kwaad in de zin heeft. Dat het open en bloot lijkt te gebeuren, daar schrikt men van.''

Spionage

Dat landen spioneren, verbaast Van der Meer niet. Spionage wordt ook wel het op een na oudste beroep ter wereld genoemd. ,,Maar ik ben wel verbaasd dat het naar buiten is gebracht. Dat is ongebruikelijk. Normaal praten inlichtingendiensten niet over hun werk.'' Mogelijk gebeurt het nu wel, om Rusland te waarschuwen 'dat we jullie doorhebben en dit niet tolereren'. Ik kan me ook voorstellen dat er frustratie heerst, dat Rusland er maar mee doorgaat. Rusland is erg actief en doet het vrij open en bloot.''



Dat Rusland er mee doorgaat, komt volgens Van der Meer doordat het land meer te winnen heeft dan te verliezen. ,,De operaties zijn relatief risicoloos geworden. Openbaarheid is geen goed nieuws voor ze, maar het is niet genoeg om ze hiervan te weerhouden. Hun imago wordt er door bezoedeld, maar dat nemen ze op de koop toe. Ze zien zo veel baten, dat ze zeggen: dan ook maar iets meer kosten erbij. En je weet niet hoeveel operaties wel slagen.''

Niet indekken

Rusland ontkende meteen, al toen de Nederlands-Britse persconferentie over de operatie nog aan de gang was. Van der Meer: ,,Ze proberen zich niet eens meer in te dekken. Ze spinnen er met onzinverhalen een web van onduidelijkheid omheen. Ze hebben geleerd dat het werkt om andere verhalen te weven. Mensen gaan blijkbaar twijfelen wat nog de waarheid is. Je weeft een spinnenweb van mist om de waarheid heen. Dat hebben ze al zo vaak gedaan, ze zijn er aan gewend.''