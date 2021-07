‘Russisch stel dat Nederland info gaf over MH17 moet terug naar Rusland’

De vrouw van het koppel kreeg in juli 2014 bij toeval gedetailleerde informatie over wie in Oost-Oekraïne betrokken waren bij het uit de lucht schieten van vlucht MH17. Bijna driehonderd inzittenden kwamen daarbij om het leven. De vrouw en haar vriend werden het jaar daarop ernstig bedreigd en mishandeld door de Russische veiligheidsdienst FSB, zo staat in hun asieldossier, dat in bezit is van de Volkskrant.

Het stel vluchtte begin 2016 naar Nederland. Aan de immigratiedienst IND vertelden zij in eerste instantie niets over MH17, uit angst dat zou uitlekken dat zij hadden gepraat en hun familie in Rusland in de problemen zou komen. Pas toen in 2018 hun eerste asielverzoek was afgewezen en het Joint Investigation Team (JIT) een nieuwe getuigenoproep deed, trad de Russische vrouw in contact met justitie.

Consequenties

Uiteindelijk kreeg de vrouw naar eigen zeggen te horen dat zij niet als officiële getuige zou worden aangemerkt, omdat de consequenties (het veranderen van haar complete identiteit) en de gevaren niet in verhouding zouden staan tot de opbrengsten voor het strafonderzoek.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wees het beroep tegen de afwijzing van hun asielaanvraag af, noemt hun vluchtverhaal “ongeloofwaardig” en vindt het onaannemelijk dat de FSB achter hen aanzit. Het OM zegt tegen de Volkskrant ‘nooit in te gaan op casuïstiek, zeker niet wanneer gesprekken vertrouwelijk gevoerd zijn’. De krant is in het bezit van e-mails waaruit blijkt dat gesprekken zijn gevoerd tussen de vrouw en MH17-onderzoekers.