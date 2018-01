Russische bommenwerpers door Belgische F-16's bij Nederland onderschept

De Belgische luchtmacht werd vanuit het commandocentrum in het Duitse Üdem opgedragen om twee Russische militaire vliegtuigen te onderscheppen boven de Noordzee. Het tweetal F-16's steeg daarop op van de luchtmachtbasis in Florennes en werden bij hun taak aangestuurd door het Nederlandse Air Operations Control Station in Nieuw-Milligen.

Black Jack-bommenwerpers

Omstreeks tien voor twaalf zagen de vliegers dat het om twee Russische bommenwerpers van het type Toepolev TU-160 ging, zogenaamde ‘Black Jack'-bommenwerpers. De vliegtuigen bevonden zich op dat moment in de Nederlandse verantwoordelijkheidszone van het NAVO-luchtruim. Na de visuele identificatie boven de Noordzee ten noorden van Nederland op een hoogte van 9.000 meter, bleven de F-16's de Russische toestellen volgen.



De bommenwerpers zijn vervolgens overgedragen aan de Britse luchtmacht. Typhoons van de Britse luchtmacht hebben de beide Russische bommenwerpers verder begeleid. Na de interventie ter hoogte van de Waddeneilanden zijn de Belgische F16′s geland op de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Na te hebben bijgetankt, zijn de toestellen teruggekeerd naar hun thuisbasis in Florennes, meldt VTM Nieuws.

Quick Reaction Alert