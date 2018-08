Rutger (19) mag blij zijn dat hij Malta mag verlaten na dodelijk jetski-ongeluk

Vorige week woensdag kwam de 19-jarige Mart uit Geerdijk om het leven bij een jetski-ongeluk op Malta, waar hij samen met vier vrienden vakantie vierde. De eveneens 19-jarige Rutger raakte met zijn jetski de zijkant van de machine van Mart, met alle gevolgen van dien. Na het ongeval bleek uit een blaastest dat Rutger alcohol in zijn bloed had en werd hij door de politie gearresteerd en vastgezet in de Corradino-gevangenis, voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed.