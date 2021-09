Rutte bij onthulling holocaustmonument: antisemitisme leeft nog steeds

hemd van het lijf Maarten Heijmans: ‘Dronken­schap kan superleuk zijn, maar ik heb geen behoefte aan alcohol’

18 september In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Dankzij zijn rol in Ramses weet Maarten Heijmans hoe lekker drank kan zijn. Niet dat hij vaak drinkt, hij heeft er gewoon geen behoefte aan. Wat hij wel doet: veel sporten. En motorrijden. ‘Tof, omdat je met niemand rekening hoeft te houden.’