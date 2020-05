Rutte: Boodschap Bevrijdingsdag in coronacrisis luider dan ooit

75 jaar vrijheid Toon (98) wilde zijn tank niet wassen: er stonden noodkreten aan dierbaren op

10:13 De capitulatie van de Duitsers vandaag precies 75 jaar geleden was voor veel Nederlanders één groot feest, maar oorlogsveteraan Toon Kramer (98) herinnert zich zijn zegetocht door het land met de Britse Polar Bears vooral als een onaangename, verwarrende dag. ,,We waren steeds op onze hoede want overal waar we kwamen zat de bezetter ook nog.’’