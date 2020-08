Rutte en De Jonge geven weer persconferentie over stijging coronagevallen

VIDEO Mogelijk verband tussen motorrij­der die tankstati­on inreed en brandende woning Huissen

11:14 Een motorrijder is vanochtend ernstig gewond geraakt toen hij de winkel van een Shell-tankstation langs de snelweg bij Elst inreed. Later op de ochtend werd in het nabijgelegen Huissen een groot gebied afgezet na een brandmelding in een woning. Mogelijk gaat het om de woning van de motorrijder. De politie vermoedt een verband tussen de twee incidenten.