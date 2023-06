Rutte en Wilders rouwen om overleden ijsverkoper Moes: ‘De liefste ijscoman van Nederland’

met videoMoes Pekdemir (67), één van de bekendste ijscomannen van het land, is overleden. ,,Moes ‘zijn’ plekje op het Binnenhof is nu voor eeuwig.”

Meer dan 45 jaar lang was Moes Pekdemir - en later ook zijn zoon Martijn - een vertrouwde verschijning op het Binnenhof. Ontelbaar zijn de bewindslieden in al die jaren van een ijsje bij hem hebben gekocht. De Hagenaar werd in april getroffen door een zwaar herseninfarct en lag in kritieke toestand op de intensive care. Zaterdag 3 juni liet de familie via de politieke partij Hart voor Den Haag, waar Pekdemir lijstduwer was, weten dat hij is overleden.

,,Namens zijn vrouw, zoon, schoondochter en kleinkinderen willen wij met veel verdriet mededelen dat IJscoman Moes is overleden”, schrijft Hart voor Den Haag op Twitter. ,,Wij herdenken dit Haagse icoon én lijstduwer van Hart voor Den Haag met het grootste respect. Moes ‘zijn’ plekje op het Binnenhof is nu voor eeuwig.”

Mark Rutte heeft warme herinneringen aan de ijscoverkoper. ‘Een verdrietig bericht. Moes, de vaste ijscoman van het Binnenhof, is overleden’, schrijft hij op Twitter. ‘Mijn mede Binnenhof-bewoner toverde jarenlang een glimlach op het gezicht van dagjesmensen, politici en journalisten. Den Haag zal hem missen. Ik wens zijn nabestaanden veel sterkte toe.’

En ook PVV-leider Geert Wilders gaat Moes vreselijk missen: ,,Wat een verschrikkelijk nieuws”, zegt hij. ,,Het was de liefste ijscoman van Nederland waar ik ontelbare ijsjes van heb verorberd. Rust zacht Moes.”

De drie historische ijskarren waarmee de goedlachse Hagenaar van en naar zijn standplaats reed, maakte van hem een toeristische attractie. Maar diezelfde ijskarren dreigden hem de nek op te breken toen het Haags gemeentebestuur in 2020 een verbod dreigde uit te vaardigen voor zijn vervuilende tweetaktmotoren.

Een ambtenaar suggereerde zelfs dat Moes zijn drie historische karren maar naar de sloop moest brengen en vervangen door elektrisch aangedreven voertuigen, een investering die hem tienduizenden euro's zou gaan kosten. Nadat in de stad een storm van protest opsteeg, werd voor de ijscoman een uitzondering gemaakt.

In 2022 diende zich een nieuw probleem aan. Door de verbouwing van het Binnenhof moest hij op zoek naar een andere plek. Hij ging bij de Hofvijver staan, maar omdat hij geen vergunning voor die plek had, kreeg hij opnieuw de gemeente op zijn dak. Nadat hij in april werd getroffen door een herseninfarct, is hij nooit meer teruggekeerd in het Haagse straatbeeld. Eerder berichtte de familie al via Hart voor Den Haag dat het slecht met hem ging.

Moes was een oer-Haag­se ondernemer die met hard werken en veel humor zijn geld verdiende Ralf Sluijs

Moes had in 2020 contact gezocht met de partij van Richard de Mos in de hoop dat deze hem konden helpen in zijn strijd met de gemeente. Hij werd lijstduwer en raakte ook op het persoonlijke vlak bevriend met raadslid Ralf Sluijs.

,,Triest hoe deze man in de laatste jaren van zijn leven met zoveel teleurstellingen te maken kreeg", zegt Ralf Sluijs. ,,Moes was een oer-Haagse ondernemer die met hard werken en veel humor zijn geld verdiende. Ik heb hem leren kennen als een kleurrijke man die boordevol mooie verhalen zat. Iedereen op het Binnenhof kende hem. Van Joop den Uyl tot Mark Rutte, alle premiers heeft hij meegemaakt. Hij was de meest stabiele factor van het Binnenhof.”

Volledig scherm Archieffoto: IJscoman Moes in 2019 aan het werk op het Binnenhof. © Frank jansen

,,Met Moes verliest onze stad een van haar meest beroemde en meest geliefde ondernemers”, reageert columnist Sjaak Bral. ,,Zijn tweetakt ijswagentje staat op ons netvlies gegrift. Zijn gebruinde koppie ook. Moes zorgde er al meer dan 45 jaar voor dat de Haagse politiek het hoofd koel hield; zijn invloed op de democratie kan daarmee niet worden onderschat. Wij zullen hem niet vergeten. Ik wens de familie alle sterkte – en de rest van de stad eigenlijk ook. Adieu mooie man!”

En ook PVV-raadslid Sebastian Kruis rouwt om het verlies van de bekende Hagenaar: ‘Een Haags icoon die zeer gemist gaat worden. Ik hoop dat zijn familie en vrienden troost vinden in de mooie herinneringen.’

