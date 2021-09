Rutte extra zwaar beveiligd, na signalen van mogelijke aanslag of ontvoering

Dat bevestigen bronnen aan deze site na berichtgeving in de Telegraaf vanmorgen. Volgens een ingewijde zijn zogenoemde ‘spotters’ in de omgeving van de VVD-leider gesignaleerd. Het zou daarbij gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de Mocro-maffia.



Een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, formeel verantwoordelijk voor het onderzoek naar de dreiging in de richting van de minister-president, onthoudt zich van commentaar. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil niet ingaan op de verscherpte beveiliging van Rutte.



,,Over veiligheidssituaties en beveiligingsmaatregelen doen we nimmer uitlatingen”, aldus een woordvoerder van de RVD. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid doet desgevraagd geen mededelingen.