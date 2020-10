Rutte gaat kijken naar vergoeding koning, maar: ‘Je wordt het daar nooit over eens’

Het onderwerp kwam aan de orde tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken, het ministerie van de premier die ministerieel verantwoordelijk is voor de koning.



Het inkomen van de vorst bestaat uit twee delen: een salaris van ongeveer een miljoen euro, plus 5 miljoen voor uitgaven voor personeel en materieel. Van dit laatste deel zal nu periodiek worden getoetst of die nog passend is. Aan het eerste deel wil de premier niet tornen. Een linkse minderheid in de Kamer wil die vaste vergoeding verlagen.

Stabiliteit

Rutte vindt de discussie over het salaris van koning Willem-Alexander ongemakkelijk. Hetzelfde geld voor de toekomstige uitkering van kroonprinses Amalia. De premier wees erop dat de hele Kamer in 2007 met het huidige systeem heeft ingestemd. Dat moet zorgen voor stabiliteit in het inkomen van de koning. ,,Dat vind ik van grote waarde.”

De premier vindt het niet goed als er elk jaar een discussie komt over het salaris van de koning. Hij is bang dat zo'n debat snel in populisme kan vervallen. Verscheidene oppositiepartijen stelden vragen over het salaris, maar ook regeringspartij D66. Zij vinden dat de koning ook belasting moet betalen. De SP vindt zelfs dat hij niet meer zou moeten verdienen dan de minister-president. ,,Maar de vorst is geen normale ambtenaar’’, verdedigde Rutte het inkomen van de koning. ,,Hij kan niet kiezen voor een andere baan en moet dit doen. Net als de kroonprinses. Zij hebben geen keuze. Dan is het ook belangrijk dat iemand in zo'n rol financieel onafhankelijk is.’’

