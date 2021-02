Rutte heeft zich nog nooit laten testen: volgen brave burgers de regels voor de kat zijn viool?

Coronavirus LIVE | Steeds meer teststra­ten en prikloca­ties zondag dicht om hevige sneeuwval

21:14 Het RIVM meldt 4365 nieuwe coronagevallen over het afgelopen etmaal. Dat is meer dan op woensdag en donderdag, en ook meer dan het gemiddelde over de afgelopen week. Vanwege de hevige sneeuwval die wordt voorspeld voor zaterdag en vooral zondag besluiten steeds meer GGD’en om vaccinatielocaties dan wel coronateststraten gesloten te houden. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.