Rutte schudt het hoofd bij kringgesprek met kinderen over slavernij: ‘Slaven, bizar hè?’

De ogen van Mark Rutte blijven in het Mauritshuis rusten op een schilderij waarop een ‘zwarte bediende’ te zien is. De tot slaaf gemaakte die op het doek ooit een bijrol vertolkte naast een witte koloniaal, heeft nu de hoofdrol. De premier is namelijk in het Haagse museum om met kinderen over het slavernijverleden te praten. ,,Ja, bizar hè’’, zegt hij tegen Naeem (11), terwijl hij omkijkt naar het doek. ,,Slaven, poeh, daar kun je je nu niets meer bij voorstellen, hè?’’

Rutte zit in een kringetje met minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) en veertien scholieren. Uit een enquête van de Kindercorrespondent blijkt dat een meerderheid van de kinderen in ons land meer aandacht wil voor het verleden. En hoe dat doorwerkt in discriminatie nu.

Volledig scherm Kinderen tijdens een gesprek in het Mauritshuis met premier Mark Rutte over het slavernijverleden. © ANP

,,Maak een goed plan voor lessen’’, zegt Jari (16) daarover. ,,Gooi er niet zomaar geld tegenaan.” Rutte: ,,Ah, dit bevalt mij!’’ Minister Bruins Slot belooft met haar collega van onderwijs te gaan praten: ,,We gaan hem aan het werk zetten.” Rutte grapt: ,,Ja, dat mag ook wel een keer.”

De toon van het kringgesprek is serieuzer. Sinds het kabinet excuses maakte, wordt gewerkt aan het vervolg. Er wordt geld uitgetrokken voor ‘bewustwording’, maar er is ook al protest. Rapper Akwasi noemde de 200 miljoen euro een ‘lachertje’. En rond de herdenking zaterdag zullen actiegroepen alvast meer haast eisen bij het ‘uitbannen van institutioneel racisme’.

‘Aap’ genoemd

De kinderen hier zetten het vriendelijk aan, maar de 14-jarige Mandy vertelt dat ze nogal eens ‘aap’ wordt genoemd. ,,En dat soort woorden worden op school ook op de muur gekalkt.” Rutte schudt het hoofd: ,,Tjongejongejonge.’’

Volledig scherm Rutte krijgt een t-shirt aangeboden van Xavi, die positiviteit moet genereren onder jongeren. © ANP Het verleden is ‘één van de oorzaken’ van discriminatie, zegt Rutte, die behendig langs politieke gevoeligheden manoeuvreert. En burgers die tegen de excuses voor het slavernijverleden waren, ‘zijn niet pro-slavernij’. ,,Ik was eerst ook niet voor het maken van excuses. Pas toen ik besefte hoe kort geleden mensen er nog mee te maken hadden, veranderde ik van mening.’’

Standbeelden

Het weghalen van standbeelden, of bijvoorbeeld de naam van het Mauritshuis veranderen (op de suikerplantage van naamgever Johan Maurits werkten tot slaaf gemaakten) vindt hij ‘niet zo’n goed idee’. Rutte: ,,Ooit zijn die standbeelden neergezet om te eren, maar nu poepen er alleen nog maar vogels op.” En dan serieuzer: ,,Ik vind dat je zulke dingen moet behouden, net als de naam van het Mauritshuis. Maar je moet erbij vertellen wat die man heeft uitgehaald.’’

Xavi (16) vertelt dat er ‘nog niet genoeg is geleerd van het verleden’. ,,Mensen van kleur krijgen minder vaak een baan of een stage.’’ Silver-Lin wil Rutte nog wel een ‘tip’ geven. ,,Maak strenge regels voor discriminatie.’’

De premier ‘neemt het mee’ naar het Torentje, belooft hij. ,,Mijn kantoortje is hier pal naast. We gaan er eens goed over nadenken.’’

Volledig scherm Kinderen en Tako Rietveld, de Kindercorrespondent, voorafgaand aan het gesprek in het Mauritshuis. © ANP

