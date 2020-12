Rutte spreekt vanavond vanuit Torentje over ingrijpende maatregelen

Om 12.00 uur worden alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer verwacht op het ministerie van Algemene Zaken. Daar zullen ze door Rutte worden bijgepraat over de laatste stand van zaken. Dat de politieke partijen op deze manier worden ingelicht, is zeer uitzonderlijk. Tot nu toe werden fractievoorzitters een uur voor een persconferentie van Rutte ingelicht via een conference call.

De situatie rondom corona is op dit moment ‘ernstig’, zei coronaminister Hugo de Jonge vanochtend voorafgaand aan een spoedoverleg van het kabinet over mogelijke strenge maatregelen. Gisteren liet een deel van de ministers zich in het Catshuis al bijpraten door meerdere experts. Hun boodschap: de ziekenhuisopnames nemen toe en daarom is er meer nodig, aldus de bewindsman.

Het gaat niet de goede kant op met de besmettingscijfers. Gisteren telde het RIVM een kleine 10.000 positieve coronatesten. Dus is het kabinet gedwongen om de ‘hamer’ er weer bij te pakken en corona flink op zijn donder te geven, zeker richting de kerstvakantie. Rond Kerstmis zelf zullen mensen nog gespaard worden, Rutte beloofde afgelopen week dat Nederlanders dan – net als nu – maximaal drie gasten per dag mogen ontvangen.

Niet-noodzakelijke winkels dicht

Maar verder moet het komende tijd afgelopen zijn met de drukte in winkelstraten, op vliegvelden en bij ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, bioscopen, dierentuinen en pretparken. Daarnaast gaan de niet-noodzakelijke winkels (supermarkten en apotheken uitgezonderd) naar verwachting tijdelijk dicht. Dat is voor het eerst sinds de start van de crisis. Dit voorjaar sloten enkele winkels zelf hun deuren, maar was er geen sprake van een plicht vanuit de overheid.

Uiteraard kijkt het kabinet naar wat andere landen doen, zoals Duitsland, maar ‘wij hebben wel echt te maken met de Nederlandse situatie’, aldus De Jonge. In Duitsland gaat aanstaande woensdag een strenge lockdown gelden: niet-essentiële winkels gaan daar dicht en ook scholen sluiten de deuren.

Over een sluiting van scholen en het instellen van een avondklok wordt hier getwijfeld, maar draconische maatregelen zijn volgens experts ook bij ons nodig, omdat Nederlanders zich steeds slechter aan de coronaregels houden. De anderhalve meter wordt niet genoeg aangehouden, zieke mensen gaan te weinig in quarantaine en de naleving van de mondkapjesplicht is niet volledig.

Ventiel dichtdraaien

,,Het ventiel staat te ver open’’, zegt een Haagse bron over de Nederlandse situatie. ,,We gaan het ventiel deze week weer dichtdraaien. Met kerst mag het dan weer een klein beetje open, om het daarna weer dicht te draaien.” Een andere ingewijde roept mensen op om, net als eerder dit jaar, niet naar de supermarkt te rennen en wc-papier te hamsteren. ,,Dat is echt niet nodig.”

Het kabinet stapt ditmaal af van de gebruikelijke persconferentie op dinsdagavond. Het is voor het eerst sinds half maart dat de premier het volk vanavond vanuit het Torentje toespreekt. Bij zijn vorige speech hamerde Rutte er op dat we voor een grote opgave stonden. ,,We moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen.’’ Wat dat betreft is er sindsdien weinig veranderd.

