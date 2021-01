Ruzie met vader ging vooraf aan dodelijke woningbrand die broer Cézary (22) fataal werd

Het Openbaar Ministerie wil dat de jongen twee jaar de jeugdgevangenis ingaat, waarvan een halfjaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanmiddag bekend. De zitting vindt achter gesloten deuren plaats, omdat de jongen minderjarig is.



De jongen wordt verdacht van brandstichting in zijn ouderlijk huis. Het OM acht bewezen dat de jongen verantwoordelijk is voor de brand.



De inmiddels 17-jarige jongen zou in de nacht van 13 op 14 juli 2019 op drie plaatsen, namelijk in zijn slaapkamer, woonkamer en keuken, brand hebben gesticht en toen de woning hebben verlaten, terwijl zijn ouders en broer in de woning lagen te slapen, zo stelt het Openbaar Ministerie.