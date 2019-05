Ruzie om een zeecontainer met condooms

Voor de Haagse kort geding rechter staan vanmorgen twee bedrijven. De een (Ocean Company Afrique Suari) is de eigenaar van de lading condooms en wil ze, naar eigen zeggen, verkopen in Afrika. De ander (LRC Products uit Engeland) heeft het merkrecht op de verkoop van Durex in Europa en vermoedt dat de tegenpartij de partij rubbers tegen een lage prijs illegaal in Europa wil verkopen.

,,Vooropgesteld: we vermoeden dat dit echte Durex-condooms zijn, geen namaakproducten. Maar ze zijn bestemd voor de Afrikaanse markt en hebben daarom een andere verpakking dan condooms in Europa, want hier moeten ze aan allerlei EU-voorwaarden voldoen”, stelt advocaat Sabin Tigu namens LRC Products voorafgaand aan de zitting. En daar wringt hem volgens Tigu de schoen: hoe waarschijnlijk is het dat iemand een zeecontainer vol condooms die eerst vanuit Azië naar Senegal is gevaren, naar Rotterdam verscheept om ze daarna weer terug te varen naar Afrika en ze daar pas te verkopen? ,,Wij denken dat ze ze hier op de markt willen brengen, tegen een lagere prijs.”