Ruzie om van alles en niets? Zo doorbreek je de gedragspatronen

Gevangenen PI Zaanstad willen ook strijden tegen corona: ‘Wij kunnen iets voor de maatschap­pij betekenen’

17:43 Een groep gedetineerden uit de Penitentiaire Inrichting in Zaanstad heeft een brief geschreven aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) waarin ze aangeven vanuit de gevangenis iets voor de maatschappij te willen betekenen. De brief is ook getekend door enkele bewaarders.