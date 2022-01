Ruzie over hondenspeeltuin loopt hoog op: ‘Beelden met naam en toenaam op Facebook gezet’

Vriendin (20) van doodgesto­ken Jarell (22) belde al eerder op de dag naar de politie om melding te doen van overlast

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Jarell Reinders (22) uit Almelo is een 62-jarige plaatsgenoot. De gewonde 20-jarige vriendin is buiten levensgevaar. Dat maakte de politie vanmiddag bekend. De verdachte is gistermiddag aangehouden. Volgens de politie belde de vriendin ’s ochtends al om de overlast te melden, maar was er ‘geen aanleiding onmiddellijk te acteren.’

12 januari