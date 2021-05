Sabri (42) die zonder benen en arm op vier hoog woont, krijgt alsnog eigen huis en scootmobiel

Coronavirus LIVE | Volgende week duidelijk­heid over zomervakan­ties: ‘Zoek je camping alvast uit’

21:16 Het kabinet wil volgende week meer duidelijkheid geven over het reisadvies voor de komende maanden. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge vandaag na overleg over de coronamaatregelen. ,,Zoek je camping alvast uit, zou ik zeggen. Maar daadwerkelijk boeken, het is toch verstandig even het reisadvies af te wachten. Dat geven we dinsdag.” Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.