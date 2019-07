Salafistische jongerenwerkers actief in Den Haag

Reactie Xtra Welzijn

Bestuursvoorzitter Eric Lemstra van Xtra weigert deze krant te woord te staan na lezing van dit artikel. Wel reageert hij schriftelijk. ,,Bij vermoedens van radicalisering schakelen wij altijd de politie in. Het mag duidelijk zijn dat welzijnswerkers die radicaliseren niet bijdragen aan het welzijn in een wijk, in tegendeel. Voor hen is dan ook geen plaats.”

Volgens Lemstra is de oorzaak van de problemen bij het welzijnswerk in de Schilderswijk een ‘angstcultuur’ die zou zijn veroorzaakt door de vorig jaar ontslagen manager. ,,Wij hebben passende maatregelen genomen, waaronder het vertrek van de betreffende leidinggevende.”